حلفاء نائب رئيس جنوب السودان ينددون بـ”الانقلاب الفاشل”

2021/08/07 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف حلفاء نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار الجمعة إعلان الذراع العسكري لحزبه عزله من الحركة بأنه “انقلاب فاشل”.أعلن قادة الذراع العسكري لحزب مشار عزل المتمرد السابق الذي أصبح نائب رئيس جنوب السودان من رئاسة الحركة الشعبية لتحرير السودان … Readmore

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