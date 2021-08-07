القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة وهددها بنشر صورها في بغداد

2021/08/07 | 10:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان، إن “دوريات نجدة اليرموك في العاصمة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبالغ مالية”.[…]

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