2021/08/07 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت دراسة نشرت مؤخرا أن الأشخاص المصابين سابقا بفيروس كورونا الجديد ولم يحصلوا على اللقاح ضد ‏الفيروس ‏المسبب لوباء كوفيد-19 أكثر عرضة لخطر الإصابة مجددا مقارنة بمن تلقوا اللقاح‎.‎ وبينت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المصابون السابقون بكورونا أكثر عرضة لخطر الإصابة مجدداً!‏ المركز الخبري الوطني.

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