احباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية في كركوك

2021/08/07 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، احباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية باشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، وبناءً على معلومات استخبارية حول نية عناصر مسلحة تفجير احد الأبراج الرئيسية في منطقة (طار البغل) بقضاء الحويجة بكركوك، إذ تمكنت القوة من إحباط هذه المحاولة وضبطت عبوة ناسفة مزروعة على احد ركائز الأبراج".

وأشارت القيادة إلى "رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

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