الجيش الأفغاني يقتل حاكم الظل في ولاية تسيطر عليها طالبان

2021/08/07 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل سلاح الجو الأفغاني حاكم الظل في حركة طالبان عن محافظة نمروز، ليل الجمعة، وفقا لوكالة الدفاع الأفغانية

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