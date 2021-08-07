2021/08/07 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم بيع يخت ضخم كان يملكه المسؤول في شركة مايكروسوفت بول آلن بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار) لشخص "سري"، وهو متاح الآن للإيجار مقابل 1.4 مليون دولار لمدة أسبوع، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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