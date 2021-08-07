لاجئون عراقيون يناشدون وزارة الخارجية بتقديم يد المساعدة

2021/08/07 | 10:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعضهم مغمى عليهم من الجوع والعطش ومعاناتهم من درجات الحرارة المتدنية لإكثر من ثلاثة إيام.

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