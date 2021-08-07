الصحة تبت برأيها حول جدل أخذ مسحات قبل التطعيم بلقاحات كورونا

2021/08/07 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بتت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، برأيها حول أخذ المسحات قبل التطعيم باللقاحات المضادة لـ”كوفيد 19″.‏ وقالت عضو الفريق الساند لوزارة الصحة، ربى فلاح، بحسب الصحيفة الرسمية، إنه “لم تصدر […]

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