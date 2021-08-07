2021/08/07 | 11:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توصلت دراسة جديدة سلطت الضوء على اكتشاف قديم عثر عليه في الشرق الأوسط، غيب لفترات طويلة، إلى نتائج مذهلة قد تقلب تاريخ عالم الرياضيات والهندسة رأسا على عقب.وكشفت دراسة جديدة عن لوح فريد جدا وقديم يحمل الرمز “Si.427″، اكتشف في أواخر القرن التاسع عشر في وسط العراق، تحديدا بجانب العاصمة بغداد، يحمل نقشا […]

ظهرت المقالة دراسة..



لوح بابلي عمره 3600 يقلب عالم الرياضيات أولاً على الايام نيوز.

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