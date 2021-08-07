إنطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في البصرة

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في محافظة البصرة.وانطلقت الفعاليات بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار وبمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية.
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