إنطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في البصرة

2021/08/07 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في محافظة البصرة.وانطلقت الفعاليات بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار وبمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية.

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