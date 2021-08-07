العراق.. جلسة تصوير عروسين تحولت الى 'حفلة رصاص ودم'

2021/08/07 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ثلاثة أشخاص بينهم عسكري، الجمعة، إثر تبادل لإطلاق النار، بين عريس وذويه من جهة، وحراس أحد المكاتب الحزبية، في محافظة كركوك شمالي العراق.

وفي تفاصيل الحادثة، أفاد مصدر أمني عراقي لـNRT عربية (7 اب 2021) بأن "عريسا قدم مع زوجته، إلى مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بكركوك، حيث اعتاد العرسان في المنطقة إلتقاط صور تذكارية في حفلات زفافهم في الباحة الأمامية للمقر.

لكن حراس المقر رفضوا إتمام جلسة التصوير الخاصة بالعروسين "بسبب كثرة المرافقين للعريس"، وفق المصدر الأمني.

13 سيارة

وأضاف المصدر أن "العريس اصطحب معه أكثر من 13 سيارة، وأراد الدخول إلى المقر الحزبي، وهو ما رفضه الحراس، لتنشب مشاجرة كلامية بين الطرفين، تحولت لاحقا إلى تبادل إطلاق نار، بين الجانبين".

ولفت إلى أن إصابة اثنين من مرافقي العريس، وأحد أفراد حماية المقر الحزبي، نقلوا على أثرها إلى العلاج في المستشفيات، وسط حالة من الخوف والفوضى سيطرت على الحضور، خاصة النساء والأطفال.

وأكد المصدر أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان من قيادة العمليات المشتركة، واعتقلت عددا من المشتركين بالحادثة، ونقلتهم إلى مراكز الشرطة لبدء التحقق معهم".

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