وفاة رجل دين عراقي كبير

2021/08/07 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية، السبت، وفاة رجل الدين المعروف واستاذ الحوزة العلمية في النجف عادل العلوي إثر تعرضه لفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للعتبة في بيان تلقى NRTنسخة منه، اليوم (7 اب 2021)، ان "الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تنعى بقية الله في الأرض الإمام الحجة بن الحسن المهدي(عجل الله فرجه الشريف) والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بفقد أحد قامات الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقم العلامة العارف سماحة السيد عادل العلوي (قدس سره)".

والعلوي، نجل المرجع الديني علي العلوي، ولد في 1955 في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، وفي سبعينات القرن الماضي، هاجر إلى إيران، واستقر في قم.

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