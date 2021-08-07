مؤشرات غير مبشرة.. تعرف على مصير موسم الامطار الشتوية في العراق

2021/08/07 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بين المبنى الجوي صادق عطية، اليوم السبت، ان موسم الامطار الشتوية ستكون اقل من معدلاتها العامة بكثير.

وقال عطية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تابعته (بغداد اليوم)، ان "مؤشرات اولية ليست ثابتة من ان توقعات امطار (شهر 11) وهو شهر بداية موسم الامطار الشتوية ستكون اقل من معدلاتها العامة بكثير"، لافتا الى انه "حسب مؤشر خرائط انحراف هطول الامطار الصادر عن المركز الأوربي".

وأضاف ان "سبب ذلك هو غياب نشاط النظام الجبهوي على عموم شرق المتوسط يصاحبه ضعف النشاط المداري الناتج عن ضعف احترار شمال المحيط الهندي خلال بداية موسم الخريف"، مبينا ان "ذلك يعد مجرد توقعات اولية لشهر 11 فقط ".

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