الدولار يسجل ارتفاعاً في بورصة كردستان

2021/08/07 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستانسجلت أسواق البورصة في إقليم كردستان، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 148250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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