الكشف عن موعد تقديم ميسي في سان جيرمان

2021/08/07 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشف تقرير صحفي اسباني، اليوم السبت، عن موعد تقديم الارجنتيني ليونيل ميسي، كلاعب جديد في صفوف باريس سان جيرمان.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، فان باريس سان جيرمان يضع الرتوش الاخيرة، قبل اعلان التعاقد مع ميسي بشكل رسمي.واضاف التقرير:" من المقرر ا ن يشهد يوم الثلاثاء المقبل، تقديم ميسي في باريس سان جيرمان، كلاعب جديد في صفوف الفريق".وأشارت الصحيفة، إلى أن خورخي ميسي، والد ووكيل ليو، سيسافر اليوم السبت إلى باريس، وسيجتمع مع إدارة النادي، للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على جميع تفاصيل الاتفاق.وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أفادت بأن ميسي سيوقع عقدًا مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.ورحل ميسي رسميًا عن برشلونة ، حيث انتهى عقده في حزيران الماضي، ولم يتمكن النادي من الوفاء بشروط رابطة الليجا الخاصة بالرواتب من أجل توقيع عقدٍ جديد مع ميسي ./انتهى9

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