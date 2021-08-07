اصابة شخص اثر تجدد نزاع عشائري في ذي قار

2021/08/07 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصيب شخص بجروح بليغة اثر تجدد نزاع عشائري في محافظة ذي قار .وقال مصدر في الشرطة ، حسب شبكة اخبار الناصرية :" ان نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين داخل ناحية العكيكة جنوب شرق الناصرية ،اثر خلافات سابقة ، رغم اعلان هدنة بين طرفي النزاع ".و اضاف :" ان النزاع استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة واسفر عن اصابة شخص واحد اصابة بليغة "، مبينا :" ان قوات من الجيش والشرطة تدخلت لحل النزاع وطوقت مكان الحادث "./انتهى9

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