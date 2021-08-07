الإطاحة بـ18 متهما واحباط محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة في بغداد

2021/08/07 | 12:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على18 متهما واحباط محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، أن “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، والجريمة المنظمة، وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد إذ تمكنت قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد نصب كمين محكم في منطقة (العريفية)، وهو مطلوب إلى محكمة تحقيق ديالى”.وفي السياق ذاته وبناء على معلومات استخبارية من أحد المتعاونين “تمكنت قوة من اللواء الثاني […]

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