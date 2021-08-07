الرافدين يمنح القروض للموظفين والمواطنين تصل الى ....

2021/08/07 | 12:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن منح القروض تصل الى 20 مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان "مصرف الرافدين يمنح قروضا تبلغ (5 - 10 - 15 - 20) مليون دينار لفئة الموظفين والمواطنين"....

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