واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان

2021/08/07 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السفارة الأميركية في كابل جميع المواطنين الأميركيين إلى مغادرة أفغانستان على الفور، وقالت إنه "نظرا للظروف الأمنية الراهنة وانخفاض عدد الموظفين، فإن قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأميركيين في أفغانستان محدودة للغاية".

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