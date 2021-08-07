2021/08/07 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، السبت، أن الحكومة المحلية تطمح للوصول الى 100 مليار دولار للاستثمار في البصرة.

وقال العيداني في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في البصرة: إن"الحكومة المحلية تشجع الجانب الاستثماري من قبل القطاع الخاص ،وأنها تطمح للوصول الى 100 مليار دولار للاستثمار في البصرة"، مؤكداً "دعم جميع الاستثمارات في المحافظة".

وأشار الى أن "البصرة مهيأة للمشاريع الاستثمارية ،وأن المحافظة ستوفر البيئة الملائمة لجميع المستثمرين في البصرة".

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في محافظة البصرة انطلقت بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار وبمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: نطمح للوصول الى 100 مليار دولار للاستثمار في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: نطمح للوصول الى 100 مليار دولار للاستثمار في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).