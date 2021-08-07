العتبة الكاظمية تنعى رجل الدين عادل العلوي

2021/08/07 | 12:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت العتبة الكاظمية في العاصمة بغداد، السبت، رجل الدين في حوزة النجف وقم عادل العلوي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر بيان الأمانة العامة للعتبة الكاظمية، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، أنها " تنعى بقية الله في الأرض الإمام الحجة بن الحسن المهدي والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بفقد أحد قامات الحوزة العلمية في النجف وقم العلامة العارف سماحة السيد عادل العلوي".

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