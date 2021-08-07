لوح بابلي قد يقلب موازين تاريخ عالم الرياضيات ويعرض فيثاغورس للخطر

2021/08/07 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشكل "يثير مشكلة خاصة جدا تتعلق بأهل بابل، حيث ان نظامهم الرقمي الفريد المكون من 60 رقمًا يعني أنه يمكن استخدام بعض أشكال فيثاغورس فقط".

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