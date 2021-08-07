كييركجارد .. القسيس الكئيب - سعود سالم

2021/08/07 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٦-;-٠-;- - كييركجارد الكئيبمن أوائل المفكرين الذين عالجوا ظاهرة القلق، سورين كييركجارد Sø-;-ren Kierkegaard -١-;-٨-;-١-;-٣-;- - ١-;-٨-;-٥-;-٥-;- م المفكر الدانيماركي الكئيب.



بدأ بالكتابة الفلسفية تحت أسماء مستعارة ذات طابع رمزي كعادة العصر، وكانت معظم كتاباته تمردا على النزعة الهيجلية السائدة، رغم أنه ظل يتخبط داخل النظام الهيجلي ولم يستط ......





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