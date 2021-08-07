بالجداول.. توقعات الطقس ودرجات الحرارة حتى الاربعاء المقبل

2021/08/07 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزلي، اليوم السبت، توقعات الطقس حتى الاربعاء المقبل.

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة حتى الاربعاء المقبل أولاً على النور نيوز.

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