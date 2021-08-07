رئاسة البرلمان تعلن المضي بزيادة أسعار شراء الحنطة والشعير من المزارعين

2021/08/07 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، المضي بزيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور رئيس لجنة الزراعة النائب سلام الشمري، اجتمع مع وزير الزراعة ووكيل وزير التجارة”.ودعا الحلبوسي، …

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