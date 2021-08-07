السفارة الأميركية تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان لعدم قدرتها على حمايتهم

2021/08/07 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت السفارة الأميركية في كابل رعاياها على مغادرة أفغانستان بشكل عاجل عبر الرحلات الجوية المتاحة.

وقالت السفارة في بيان: نظرا للظروف الأمنية فإن مساعدتنا لمواطنينا بأفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابل وندعو مواطنينا الى مغادرة أفغانستان بشكل عاجل.

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