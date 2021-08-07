2021/08/07 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني اخمدت السبت، حريقاً اندلع داخل مستشفى في محافظة بابل.وقال ان الحريق اندلع في صهريج محمل بالأوكسجين كان يقوم بتفريغ حمولته بمستشفى مرجان الطبي في الحلة، وأضاف المصدر الشرطة احتجزت عددا من الموظفين والسائق للتحقيق معهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً بمستشفى مرجان في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً بمستشفى مرجان في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).