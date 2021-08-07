مسؤول: بغداد وواشنطن تباشران قريبا وضع آلية لسحب القوات القتالية

2021/08/07 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر عسكرية عن قرب بدء أعمال لجنة عسكرية فنية عراقية أميركية مشتركة، لوضع آلية تنفيذ مخرجات جولة الحوار الاستراتيجي الأخيرة بين بغداد وواشنطن.

ورجح ضابط رفيع المستوى في قيادة العمليات العراقية المشتركة، وصول عسكريين أميركيين خلال الفترة المقبلة، لوضع آلية تنفيذ الاتفاق القاضي بسحب القوات القتالية من البلاد نهاية العام الحالي.

وقال أن الاتفاق يقضي بأن تتولّى لجنة عسكرية وأمنية مشتركة بين الطرفين تفعيل آلية الانسحاب الذي سيكون على شكل وجبات، ويشمل ذلك المعدات والأسلحة القتالية الهجومية، كاشفاً عن أن خريطة الانتشار العسكري لقوات التحالف وحلف شمال الأطلسي لن تتغيّر.

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