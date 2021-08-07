الاتحادية تعلن القبض على مطلوبين بينهم بقضايا الإرهاب والمخدرات

2021/08/07 | 13:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 8 مطلوبين بينهم متهمين بقضايا الارهاب والمخدرات في بغداد.وذكر قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من الأمن الوطني من …

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