2021/08/07 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر أمس الجمعة، ترشيح سكوت ميللر سفيراً جديداً للولايات المتحدة لدى سويسرا وليختنشتاين.

يشار إلى أن ميللر ناشط داعم لحقوق المثليين، وهو رئيس مشارك لمؤسسة جيل، التي تعد ممولا رئيسيا لجهود كفالة المساواة الكاملة لمجتمع الميم، المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية والشواذ، في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن ميللر وزوجه، تيم جيل، من الداعمين الرئيسيين لقضايا المساواة في مجتمع الميم بأمريكا.



ويتعين على بايدن إرسال ترشيحه إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يتولى ميللر مهام منصبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يرشح ناشطا داعماً للمثليين سفيراً لدى سويسرا وليختنشتاين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يرشح ناشطا داعماً للمثليين سفيراً لدى سويسرا وليختنشتاين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).