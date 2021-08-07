مسؤولان اميركيان يفضحان دور سفينة إيرانية في القرصنة بمياه الخليج

2021/08/07 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الولايات المتحدة سراً عن سفينة سافيز الإيرانية، التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر في نيسان الماضي من العام الماضي بألغام بحرية إسرائيلية.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فأن إيران سحبت سفينة سافيز بهدوء، واستبدلتها بسفينة مماثلة لجمع معلومات استخبارية في الممر المائي الاستراتيجي المهم، وقالا أن بلادهما رصدت عملية الاستبدال في البحر الأحمر مطلع شهر تموز.

واوضحا أن سفينة الشحن سافيز، مكنت الحرس الثوري الإيراني من استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية في الممر المائي الهام، ومساعدة الحوثيين في اليمن.

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