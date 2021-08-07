حول الانتخابات الرجعية في المغرب في ظل الهيمنة الإمبريالية - ابراهيم أحنصال

2021/08/07 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_أحنصال يسابق النظام الملكي الحاكم في القطر المغربي الزمن لتمرير حلقة أخرى من حلقات ما بات يعرف بالمسلسل الانتخابي، حيث ستُجرى انتخابات برلمانية وجماعية/ محلية وجهوية يوم 08 شتنبر- أيلول من هذا العام.



وتشكل له هذه الانتخابات على غرار سابقاتها مناسبة لإضفاء مساحيق الديمقراطية وشرعنة حكمه الديكتاتوري، وفرصة لتجديد نخبه وخلق تنافس بينها لتحظى بموقع في تراتبية خدمته.



وقد رصد لها إمكانيات هائلة من أموال الشعب ......





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