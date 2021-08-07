2021/08/07 | 13:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “أمازون” تفرض ارتداء الكمامات على عمالها في المستودعات

ابتداء من يوم الاثنين، تطلب شركة “أمازون” من جميع عمالها في مستودعاتها بأمريكا، البالغ عددهم 900 ألف عامل، ارتداء كمامات في الداخل، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

وقالت “أمازون” إن دعوتها لعمال المستودعات لديها لارتداء الكمامات على الصعيد الوطني، بغض النظر عن حالة التطعيم، كانت استجابة لانتشار متغيرات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وتوجيهات من سلطات الصحة العامة وخبرائها الطبيين.



وكانت أمازون تطلب فقط من عمال المستودعات الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19 ارتداء الكمامات.

وقال المدير المالي لشركة “أمازون” برايان أولسافسكي، الأسبوع الماضي، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المرتبط بنوع “دلتا” يدفع الشركة لتلقيح المزيد من العمال، كما أنها تعمل مع السلطات المحلية بشأن تدابير السلامة.

وحتى الآن، لم تطلب شركة “أمازون”، ومقرها في سياتل، تلقيح موظفيها.



لكن “ديزني” و”وول مارت” أعلنتا عن تطعيم إلزامي للعاملين فيهما من ذوي الياقات البيضاء، كما قالت شركات “مايكروسوفت” و”غوغل” و”فيسبوك” إنها ستطلب من موظفيها وزوار مكاتبها في الولايات المتحدة إبراز وثيقة تثبت تطعيمهم باللقاحات ضد فيروس كورونا.

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