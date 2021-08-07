وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز اثر اصابتها بكورونا

2021/08/07 | 13:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن الفنان حسن الرداد، اليوم السبت، وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكان زوج الفنانة دلال عبد العزيز الفنان الراحل سمير غانم قد توفى قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة”.

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