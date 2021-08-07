2021/08/07 | 13:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اليوم السبت ، عن صرف مستحقات الفلاحين بعموم البلاد ومنها مستحقات فلاحي المناطق المحررة للسنوات السابقة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ان” الاعلان عن عملية الصرف تمت خلال لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رئيس اللجنة ووزير الزراعة ووكيل وزير التجارة .

واضاف ان : الاجتماع افضى الى المضي بتنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون الموازنة والتي نصت: (على مجلس الوزراء زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد)، بسبب الحاجة إلى دعم الفلاحين.

واوضح الشمري ان: تنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابت هذا القطاع الحيوي جراء تغيير سعر صرف الدولار امر حتمي في ظل الحاجة الى ديمومة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لما لها من اهمية قصوى للاقتصاد الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تعلن صرف مستحقات الفلاحين بعموم البلاد ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تعلن صرف مستحقات الفلاحين بعموم البلاد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).