إثر إصابتها بكورونا.. وفاة الفنانة المصرية “دلال عبد العزيز”

2021/08/07 | 13:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات توفيت الفنانة “دلال عبد العزيز” إثر إصابتها بفيروس كورونا.وقال الفنان حسن الرداد في تصريح له، ان الفنانة دلال عبد العزيز توفيت بعد صراع مع المرض، إثر إصابتها بفيروس كورونا.وكان زوجها الفنان سمير غانم قد توفى قبل أسابيع متأثراً بتداعيات الإصابة بالفيروس.

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وفاة الفنانة المصرية “دلال عبد العزيز” أولاً على النور نيوز.

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