الزراعة النيابية: صرف مستحقات الفلاحين بعموم البلاد ومنها مستحقات فلاحي

2021/08/07 | 13:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن صرف مستحقات الفلاحين بعموم البلاد ومنها مستحقات فلاحي المناطق المحررة للسنوات السابقة.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي ان “الاعلان عن عملية الصرف تمت خلال لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رئيس اللجنة ووزير الزراعة ووكيل وزير التجارة”.واضاف ان “الاجتماع افضى الى المضي بتنفيذ أحكام الفقرة …

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