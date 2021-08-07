الخطوط الجوية توجه دعوة للعراقيين الراغبين بالعودة من بيلاروسيا

2021/08/07 | 13:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت الخطوط الجوية، اليوم السبت، دعوة للعراقيين الراغبين بالعودة من بيلاروسيا.

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