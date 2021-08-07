وفاة /4/ اشخاص بحادث سير في الديوانية

2021/08/07 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ تسبب حادث سير وقع على احد طرق في محافظة الديوانية بوفاة /4/ اشخاص.وقال مصدر في مديرية مرور المحافظة " ان الحادث نجم عن تصادم مركبتين من النوع الصغير على طريق الدغارة ـ الديوانية "./ انتهى

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