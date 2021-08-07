2021/08/07 | 13:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. ضوابط القبول بقناة المتميزين للعام الدراسي 2021 - 2022 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/07 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. ضوابط القبول بقناة المتميزين للعام الدراسي 2021 - 2022) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. ضوابط القبول بقناة المتميزين للعام الدراسي 2021 - 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).