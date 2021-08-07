2021/08/07 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الجدة التي تبلغ من العمر 95 عامًا وحفيدها خبزا ما يعتقدان أنه أكبر بسكويت “أوريو” في العالم.يزن البسكويت 175 رطلاً، وهو أكبر من حامل الرقم القياسي العالمي الحالي، والذي يزن 160 رطلاً، وهو أكبر بـ7000 مرة من بسكويت أوريو العادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر بـ7 آلاف مرة من الحجم العادي.. شاهد هذه الجدة وحفيدها يخبزان أكبر بسكويت “أوريو” في العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر بـ7 آلاف مرة من الحجم العادي.. شاهد هذه الجدة وحفيدها يخبزان أكبر بسكويت “أوريو” في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).