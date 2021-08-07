وزير الموارد: مشكلة مياه الشرب في النهروان ستحل خلال أيام

2021/08/07 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع- زيد الطائي

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد اليوم السبت أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة شح المياه في منطقة النهروان ،فيما أشار الى أنه وجه بزيادة الإطلاقات على نهر الخالص لتأمين مياه الشرب.

وقال رشيد في تصريح لقناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "وجه بزيادة الإطلاقات المائية على نهر الخالص من الخزين المائي لمعالجة النقص الحاصل في مياه منطقة النهروان"، لافتاً الى أن "وزيرة الاعمار والاسكان وخلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء طالبت بتنفيذ مشروع ماء النهروان المركزي المتلكئ منذ 10سنوات والمنجز بنسبة 75٪".

وتابع رشيد أن"الوزارة تتابع عملية رفع التجاوزات عن نهر ديالى التي أضرت بشكل كبير في تقليل مناسيب المياه الواصلة الى بغداد مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لمعالجة مياه المجاري التي تقذف في نهر ديالى ما يضر بشكل كبير على الصحة العامة والبيئة"، مشيراً الى أنه "وعلى الرغم من قلة الايرادات المائية من الجارة إيران وانخفاض المناسيب بشكل كبير في هذا الصيف إلا أن الوزارة اتخذت قرارات جريئة لمعالجة هذا الموضوع بزيادة الاطلاقات من المخزون الموجود لتأمين حاجة المواطن لمياه الشرب".

وأكد أن "مسألة المياه في النهروان ستحل خلال أيام وتمت معالجتها ولن تتكرر إذا تعاون الجميع ".

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