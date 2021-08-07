هل فرص المعاناة من مشاكل في القلب بعد تلقي لقاح فيروس كورونا أكثر شيوعًا مما كان يعتقد في البداية؟

2021/08/07 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر بعض الأبحاث أن احتمال المعاناة من مشاكل في القلب من نوع ما بعد تلقي لقاح فيروس كورونا قد يكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد في البداية، أو مما تم الإبلاغ عنه في البداية.الحالتان القلبيتان الشائعان اللذان يعاني منهما الأشخاص بعد أخذ اللقاح هما التهاب عضلة القلب والتهاب التامور.هل هذا شيء يجب أن يقلق الناس بشأنه؟

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