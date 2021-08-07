2021/08/07 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإعلامي رامى رضوان زوج الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، وفاة والدتها الممثلة القديرة، دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، دام لحوالى 4 أشهر إثر إصابتها بمرض كوفيد - 19، وذلك بعد أسابيع على وفاة زوجها الممثل الراحل سمير غانم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد معاناة مع كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد معاناة مع كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).