حقوق الانسان تعلق على وفاة ثلاثة مواطنين تحت التعذيب في البصرة

2021/08/07 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت 2021-08-07، وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة على خلفية وفاة ثلاثة موقوفين خلال اقل من شهر في مديرياتها في البصرة.وقال مكتب المفوضية بالبصرة في بيان، إنه “يتابع ميدانيا عبر الرصد والتوثيق وضمن ملف العدالة الجنائية واقع مراكز الاحتجاز التي تخضع لسلطات وزارة الداخلية والتوصيات التي ترفع نتاج …

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