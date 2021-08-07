العراق يباشر إصدار جوازات للعالقين في بيلاروسيا

2021/08/07 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية، السبت، أن العراق باشر بإصدار جوازات للعالقين في بيلاروسيا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، إن "سفارة جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية تعلن عن تواجد وفدها القنصلي في العاصمة البيلاروسية مينسك من اجل المباشرة باصدار جوازات مرور للمواطنين العالقين في بيلاروسيا، وتسهيل عودتهم الى العراق وذلك في مقر الخطوط الجوية العراقية والواقع على العنوان الاتي" :

شارع يانكي كوبلا 23 رقم المكتب 4‏office Iraqi airways in Minsk‏Yankee kupala street 23‏Улица янки купалы 23:

وكما يمكن الاتصال على الارقام التالية

375291079988375292853886

وأصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية، السبت، تنبيها هاما للعراقيين الراغبين بالعودة إلى البلاد من دولة بيلاروسيا.





وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، "على الراغبين بالعودة من مدينة مينسك مراجعة مكتب الخطوط العراقية في مدينة مينسك لغرض تسجيل اسمائهم".

فيما بينت الشركة أن موقع مكتب الخطوط الجوية العراقية يقع في العاصمة مينسك شارع ينكي كوبلا 23 رقم المكتب 4.

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