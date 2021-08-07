دولة أوربية تقدم مبلغا ماليا لكل مهاجر مقابل العودة الى وطنه

2021/08/07 | 14:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم دفع المبلغ في المطار قبل الصعود على متن الرحلة والاستلام سيكون دفعة مرة واحدة فقط.

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