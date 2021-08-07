2021/08/07 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يطالب الكاظمي بالموافقة على شمول محاضري 2020 بهذا القرار المركز الخبري الوطني.

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