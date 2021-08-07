الخارجية ترسل وفداً من الدبلوماسيين للوقوف على تفاصيل قتل مواطن عراقي على حدود بيلاروسيا وليتوانيا

2021/08/07 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، إرسال وفد من الدبلوماسيين، للوقوف على تفاصيل حادث قتل مواطن عراقي في الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وليتوانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن “وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام تطوّرات ملف المهاجرينَ العراقيين والمسافرين إلى بيلاروسيا مؤخّراً”.

وأضاف “نحن مع العودة الطوعيّة للاجئين ونهيب بالمسافرين إلى بيلاروسيا أن لايكونوا ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر، وزير الخارجيّة أجرى اتصالات وتلقى أخرى من عددٍ من الشخصيات ووزراء الخارجيّة في الإتحاد الأوروبي ومنهم السيد جوزيب بوريل منسق السياسة والأمن في الاتحاد الاوربي ووزيري خارجية ليتوانيا ولاتفيا، لنفس الغرض المتعلق بموضوعة الهجرة واللجوء وبيّن الموقف الرسمي بشأن العودة الطوعيّة للاجئين العراقيين كما لفت إلى خطورة أن يقع العراقيون ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر”.

وبين أن “سفارة جمهورية العراق في موسكو تابعت باهتمام بالغ موضوعة مقتل المواطن جعفر حسين يوسف من تولد ١٩٨١ على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا، وأوفدت عدداً من الدبلوماسيين للوقوف على تفاصيل الحادث ميدانياً في الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وليتوانيا وبحضور عائلة الفقيد وممثلين عن السلطات المعنية في الجانب البيلاروسي، ثم اجتمع الوفد العراقي في مقر وزارة الخارجيّة البيلاروسية مع الجهات المتخصصة بالمتابعة وكان ذلك صباح يوم أمس الجمعة 2021/8/6”.

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