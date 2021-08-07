بعد وفاة 3 موقوفين في البصرة.. حقوق الانسان تدعو الى اتخاذ 4 اجراءات عاجلة

2021/08/07 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة على خلفية وفاة ثلاثة موقوفين خلال اقل من شهر في مديرياتها بالبصرة.

وقال مكتب المفوضية بالبصرة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (7 اب 2021)، إنه "يتابع ميدانيا عبر الرصد والتوثيق وضمن ملف العدالة الجنائية واقع مراكز الاحتجاز التي تخضع لسلطات وزارة الداخلية والتوصيات التي ترفع نتاج مئات الزيارات الميدانية سواء عن الحالات التي ترصد عن سوء المعاملة و التعذيب او أوضاع الاكتظاظ الخطيرة او تأخير التحقيقات".

واضاف البيان، انه "بعد المعلومات المؤسفة بوفاة الموقوف محمد حافظ كاظم والذي كان موقوفا في مديرية مكافحة الأجرام والذي جاء بعد حادثين آخرين مؤسفين بوفاة موقوفين آخرين خلال اقل من شهر، يجدد المكتب وضمن المسؤولية الملقاة عليه أن يطالب رئاسة اللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات العاجلة الآتية:

1- عرض نتائج التحقيقات المكتملة التي تقوم بها وزارة الداخلية عن اسباب وفاة الموقوفين الثلاث بشكل عاجل.

2- العمل على محاسبة المقصر ووفق القانون.

3- ضرورة العمل من وزارة الداخلية وفق قرارات مجلس القضاء الأعلى في ملف التحقيق.

4- العمل على وضع معالجات سريعة لأوضاع الاكتظاظ الخطيرة في مراكز الاحتجاز ونتائجها على حياة الموقوفين وخصوصا بعد رصد إصابات بوباء كورونا.

وأكد أن "المكتب في متابعة مع اللجنة المكلفة بالتحقيق من وزارة الداخلية".

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